Группа ZAPAL, состоящая из трех молодых парней, поразила украинцев игрой на цимбалах и кахоне – необычных современному человеку инструментах. Свои умения ребята показывали на шоу "У Украины есть талант". Смотрите в материале Styler ниже, как это было. Андрей, Ваня и Леша познакомились в Черновцах, куда приехали учиться. Они часто выступают на улицах города, привлекая большое внимание людей. Как только ребята вышли на сцену, сердце певицы Русланы растаяло. Во-первых, она сразу заценила цимбалы, а во-вторых, красоту ребят. Андрей говорит, что его дедушка – цимбалист, поэтому талант ему достался именно от него.

Скрин видео: группа ZAPAL Вдохновил парня на достижение успехов в этом направлении Петр Сказков, также цимбалист, финалист "Украина имеет талант". Жизнь музыканта трагически оборвалась в 33-летнем возрасте 4 февраля 2021 года — он умер от рака легких. Трио исполнило авторскую композицию на цимбалах, гитаре и ударном инструменте кахони. Публика аплодировала музыкантам, стоя в конце выступления, а Руслана плакала. Отметим, что шоу у Украины талант восстановилось после четырехлетнего перерыва. В эфир оно выходит каждую субботу на канале СТБ. Основной судейский состав – Сергей Притула, Ксения Мишина, Евгений Кот. А в последнем, четвёртом выпуске к команде присоединилась певица Руслана. Ранее в шоу всех поразила единственная в Украине рэп-учительница, поющая о кольчатых червях. Также мы писали, что Евгений Кот признался, почему отказывается второй год от участия в проекте "Танцы со звездами".