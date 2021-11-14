Сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи примет участие в выборах президента Ливии. Сегодня он представил соответствующие документы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ливийский телеканал Libya Alahrar. Сообщается, что он подал документы в региональную избирательную комиссию в Себхе на юге Ливии. "Саиф Аль-Ислам Каддафи подал документ о своей кандидатуре на президентских выборах в центр Высшей национальной избирательной комиссии", – говорится в сообщении. Напомним, ранее сообщалось, что сын Каддафи подозревается в связи с российскими наемниками "вагнеровцами", и ливийские органы уже выдали ордер на его арест. Отметим, что в феврале 2021 года стороны многолетнего вооруженного конфликта в Ливии договорились о формировании переходного правительства. Ожидается, что лидер ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар тоже примет участие в выборах президента.