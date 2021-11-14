Ситуация, знакомая каждой хозяйке: вся семья дома – и ее надо чем-то кормить. Что бы такого необычного приготовить, чтобы вкусно и сытно? Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram посоветовала приготовить рыбу, потому что она идеально подходит для ужина. Специалист по здоровому питанию предложил свой рецепт камбалы со спаржей. Вкусно и полезно!

Понравится всем членам семьи (фото: instagram.com/biotorium) Камбала, запеченная со спаржей Ингредиент: 1 шт. камбала, 2-3 зубчика чеснока для рыбы и 2 зубчика для спаржи, ½ сока лимона, соль и перец – по вкусу, пучок укропа, 6 шт. спаржи, 1 шт. морковь (небольшая), 1 шт. лука шалот (или обыкновенного), дхи- для обжаривания. Приготовление: Промойте и обсушите камбалу – при необходимости, удалите голову и внутренности рыбы. Срежьте плавники, а затем сделайте надрезы поперек рыбы для легкого разделения на порции. Подготовленную камбалу посолите, добавьте перец и лимонный сок, при этом важно разделать внутреннюю часть рыбы. Чеснок измельчите удобным способом и распределите по надрезам в рыбе. Далее выложите камбалу на лист, предварительно застеленный бумагой для выпечки. Готовьте рыбу в духовке около 20 минут (точное время зависит от размеров рыбы). Пока рыба готовится: лук и морковь мелко порезать и обжарить до золотистого цвета совместно со спаржей и мелко порезанным чесноком. Приятного аппетита! Ранее нутрициолог назвала три простых правила, которые помогут не переедать.