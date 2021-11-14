Погода в Украине 14 ноября будет сухой, осадков не ожидается. Дневная температура местами поднимется до +13. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Гидрометцентр. Погода в регионах На западе Украины переменная облачность, днем от +5 до +13, ночью от -1 до +3. На севере днем от +4 до +8, ночью от -1 до +2. В центральной части без осадков, днем от +4 до +8, ночью от -1 до +2. На востоке днем от +4 до +8, ночью от -1 до +1. На юге днем от +8 до +11, ночью от -1 до +4, в оккупированном Крыму днем до +12. Погода в Киеве В Киеве сегодня днем от +6 до +8, ночью от 0 до +2. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, осадков не ожидается.

Напомним, ранее сообщалось, что с понедельника ожидается значительное похолодание и на следующей неделе может выпасть снег.