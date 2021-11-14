Команда украинских альпинистов первой в мире покорила недостижимую вершину Гималаев — Аннапурну III, ранее не подвергшуюся семи мировым командам. Об этом с радостью сообщили в Facebook Федерации альпинизма и скалолазания Украины. Имена украинских спортсменов-героев, показавших всему миру, что такое сила духа: Никита Балабанов, Вячеслав Полежайко, Михаил Фомин. Альпинисты посвятили два года серьезной подготовке к походу, разведке района, а в 2019-м предприняли попытку восхождения. Сверхсложная экспедиция продолжалась полтора месяца, стоила денег и немало нервов. Но результат поразил весь мир – украинцы не сдались, и непокорная скала подчинилась.

Фото: Украинцы первыми покорили недостижимую 7-километровую вершину в Гималаях (facebook.com/MCFUkraine) Семь экспедиций сдалось и попытку не повторило До наших на вершину Аннапурна III высотой 7555 метров, находящегося в ущелье Seti Kola в Непальских Гималаях, предпринимались попытки восхождения семи мировых экспедиций. Двум из них удалось долезть до 6500 – британцам в 1981 году и австрийцам в 2016-м. В австрийской экспедиции участвовал звезда альпинизма Дэвид Лама, три года спустя погибший в Канаде во время схода лавины.

Фото: Вершину в Гималаях подчинилась украинцам (facebook.com/MCFUkraine) Почему Аннапурна III так сложна При прохождении маршрута альпинистам приходится преодолевать различные формы сложного рельефа, водопадный лед, глубокий снег, микс из скал, льда и снега, ледопады. Спортсменам приходится преодолевать почти три километра вертикальной скалы – точнее 2800 метров. А погодные условия очень сложно прогнозировать.

Фото: Аннапурну III первыми покорили украинские спортсмены (facebook.com/MCFUkraine) Ранее мы писали, что на вершине Говерлы обнаружили записки, оставленные в 1970-х детьми из секретного военного городка.