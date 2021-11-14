В воскресенье, 14 ноября, в Болгарии произошел пожар в больнице для пациентов с COVID-19. В результате происшествия погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press. Пожар произошел в одной из больниц города Сливен около 3:00. Возгорание произошло в комнате на четвертом этаже, где находились трое пациентов-мужчин. "Двое из пациентов погибли на месте, а третий был доставлен в больницу скорой помощи, где скончался от тяжелых ожогов", — сказал начальник местной пожарной команды Владимир Демирев. Правоохранители начали расследование по установлению причины возгорания.