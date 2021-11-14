Джамала с мужем Бекиром устроили себе короткий отпуск для двоих и улетели в романтическую Италию, где гуляют по колоритному Неаполю и окрестностям. Певица продемонстрировала свой образ для променада по живописным улочкам, захватившим ее поклонников. Яркими и атмосферными кадрами звезда поделилась в Instagram. Для поездки в древний город Помпеи, разрушенный из-за извержения Везувия, артистка выбрала эффектный и дерзкий аутфит. Да, Джамала красовалась в черном кожаном мини-платье, которое дополнила черными ботфортами по ноге и колготками в сеточку. Наряд отлично подчеркнул подтянутую фигуру и длинные ножки знаменитости, а открытая спина придала луку еще больше привлекательности. Сверху певица набросила черно-белое пальто в принт "гусиная лапка". Волосы Джа оставила распущенными и сделала чудесный макияж. Она эффектно позировала на улочках античного города, а также сделала нежное селфи с мужем.

Джамала похвасталась смелым образом в коже на прогулке в Италии (фото: instagram.com/jamalajaaa) "День второй. Полный сюрпризов. Сначала нам не удалось арендовать машину, потом — попасть на вулкан. Но ведь мы не из пугливых. После завтрака рискнули и отправиться в Помпеи у подножия вулкана. И не ошиблись. 3,5 часа нереальной прогулки по старому городу. !Кстати, здесь в античном театре когда-то давали концерт Pink Floyd. Как вам мой лук?"- рассказала об их приключениях исполнительница. Фолловеры оценили образ и стройную фигуру певицы и сообщили об этом в комментариях. Стройная Красота!!!! Джа! Огонь Образ – красота, наша Дуа Липа, стильная Образ очень подходит под локацию Лук супер, фигура тоже Безумно вкрутую. Вы красавица Хорошая! Сегодня вы оделись просто безупречно, красиво и очень вам идет Молодцы! Look очень крутой! Sexy Вы сексуальная девушка Самая красивая, это Вы Джамала Напомним, ранее Джамала без макияжа очаровала домашними фото со своей милой собакой.