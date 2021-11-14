Две работницы городского совета Мукачево подали в отдел кадров подделавших сертификаты о вакцинации от COVID. На них завели дело, и теперь женщинам грозит штраф или ограничение свободы. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Закарпатской области. Сообщается, что фигурантки купили поддельные документы, заплатив за каждый 1500 гривен. При этом женщины не проходили никаких медицинских манипуляций. "Сотрудники Мукачевского районного управления полиции устанавливают лицо, которое изготовило подлог. Сами же фигурантки отказываются объяснить, где приобрели фальшивый документ", — говорится в сообщении. Женщинам объявили о подозрении в использовании поддельного документа. Обвиняемым грозит от штрафа до двух лет ограничение свободы.

Фото: фейковый сертификат (zk.npu.gov.ua) Напомним, с 8 ноября в Украине начали отстранять от работы невакцинированных педагогов, чиновников и представителей других профессий по перечню Минздрава. Отметим, РБК-Украина разбиралось, как работает "ведомая амнистия" и как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку.