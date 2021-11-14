В интернете появилось заявление, которое приписывают украинским военным, о действиях мигрантов и диверсантов под видом мигрантов на фоне кризисной ситуации, которая происходит на границе Польши с Беларусью. Заявление оказалось фейком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Резонансное заявление В преддверии "пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады" распространила в Facebook сообщение о том, что никакие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины, поскольку "просто будут уничтожены нашими подразделениями". Ряд СМИ представил это, как военные якобы готовы применять оружие в отношении мигрантов. "Некоторые издания неверно подали и распространили сообщения от 13 ноября 2021 года. Военнослужащие никак не будут применять оружие против мигрантов. Вместе с тем под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника и именно для борьбы с ними предназначена наша военная часть", — говорится в сообщении. Заявление оказалось фейком На публикации в СМИ указал Центр стратегических коммуникаций при Минкульте. Там заявили, что заявление из Facebook "61-й отдельной пехотной егерской бригады" является фейком. "Такого подразделения как "61 отдельная пехотная егерская бригада" не существует в природе. Проще говоря, он фейковый. В составе ВС Украины есть только "61 отдельная пехотная бригада корпуса резерва", которая никаких заявлений не делала", — отметили в Центре. Также подчеркивается, что заявления фейковых ресурсов не отражают позиции ВСУ, противоречат официальной политике государства и используются российской пропагандой. Примечательно, что Facebook-страница существует не первый год и по сей день активно цитировалась только украинскими СМИ. Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские силовики не могут открывать огонь для поражения при попытках прорыва границы. Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что Украина на фоне ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси готовится к любым сценариям.