Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине. Да, сегодня ожидается густой туман во всех регионах страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). При этом синоптики сообщили, что туман продержится ночью и до утра понедельника. "Вечером 14 ноября, ночью и утром 15 ноября туман, видимость 200-500 метров", — говорится в сообщении. Синоптики объявили первый уровень угрозы. Первый уровень опасности (желтый) – это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушению или ограничению на отдельных участках дорог движения транспорта. Напомним, на следующей неделе в Украине ожидается дождь и похолодание до -10 градусов.