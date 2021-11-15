Цены на газ в Европе растут после отказа российского Газпрома бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на декабрь 2021 года. Стоимость декабрьского фьючерса на TTF выросла на 6,4% до 80,50 евро за МВтч, то есть 953 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на бирже ICE Futures. Ранее "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину в декабре 2021 года. Российский газовый монополист также не бронировал транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" через Белоруссию и Польшу. Напомним, на прошлой неделе "Газпром" вернулся в контрактные суточные объемы транзита газа через Украину. На сегодняшний день по украинской газотранспортной системе прокачивается 109 млн кубометров газа в сутки. Год назад "Газпром" прокачивал 178,4 млн кубометров газа в день, в 2019 году – 277,3 млн кубометров.