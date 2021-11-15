Из-за удорожания энергоносителей литр рафинированного масла в магазине может подорожать до 100 гривен и выше.

Об этом, как пишет UBR.ua, сообщил представитель «Украинской Рады бизнеса» Станислав Таршин.

По его словам, газ для предприятий подорожал почти в 2,5 раза, из-за чего себестоимость производства для предприятий масложировой отрасли вырастет на 5−10%. При этом на цену влияет и увеличение стоимости гексанового растворителя и электроэнергии — почти на 25%.

По словам Таршина, удорожание подсолнечного масла приведет к потере украинскими производителями доли мирового рынка и снижению объемов производства. Однако стратегически от удорожания могут выиграть те предприятия, которые снизят зависимость от природного газа за счет модернизации производства.

«Одним из таких способов является выработка электроэнергии из биогаза, сырьем для которого может быть шелуха. Это, кстати, «зеленая» энергетика», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ценники на кофе взлетят. Причина — серьезные проблема у стран, которые считаются основными поставщиками зерен: Бразилии, Колумбии и Вьетнаме. Прогнозы экспертов говорят, что цены на кофейное зерно в течение этого года может увеличится на 20-55%.

В Украине рекордно подорожало мясо — в сентябре цены на некоторые его виды взлетели на 25,5%. Если сравнивать с декабрем предыдущего года больше всего подорожало куриное филе.

В Украине выросли цены на продукты животного происхождения, и за год больше всего — на треть и выше — подорожали курица и яйца.