При обсуждении концепции пенсионной реформы в Украине предлагали ограничить возраст участников накопительной системы. Профсоюзы хотят уставить предел в 35 лет.

Об этом в интервью «Факты» заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

«Профсоюзы предлагают, чтобы в накоплении участвовали только люди в возрасте до 35 лет», — сказала она.

В то же время Лазебная заявила, что считает неправильным лишать дополнительной пенсии 40-летних или 50-летних.

«Я, например, хочу стать участником этой системы, потому что считаю, что сама должна участвовать в том, что делаю, чтобы нести полную ответственность», — сообщила министр.

С 1 января 2022 года в Украине, где время выхода на пенсию по возрасту зависит от страхового стажа, не все граждане, достигшие 60 лет, смогут выйти на заслуженный отдых.

Украинцев в 2022 году ожидает снижение реального размера минимальной зарплаты и пенсий. Дефицит Пенсионного фонда достигнет рекордной отметки.

В Украине повысят пенсии с 1 декабря в связи с ростом минимальной заработной платы. Таким образом минималка для пенсионеров увеличится всего на 80 гривен, но те, кто имеет достаточный стаж и возраст, получат больше — для них сумма будет на 200 гривен больше и составит уже 2600 гривен.