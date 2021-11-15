Государство не должно требовать списывать вагоны по возрасту, оно должно контролировать их техническое состояние. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост экономического журналиста Сергея Лямца в Facebook. "В случае вступления в силу приказа Минтранса, в течение 2022-2028 годов "Укрзализныця" будет вынуждена списать более 40 тыс. грузовых вагонов. В то же время, частники вынуждены будут списать более 25 тыс. грузовых вагонов", — написал Лямец. При этом он обратил внимание на то, что сиюминутное списание такого количества грузовых вагонов может привести к их резкому дефициту и проблемам на рынке перевозок. Он подчеркнул: списание вагонов по возрасту нерационально, ведь многие находятся в хорошем техническом состоянии и могут продолжать эксплуатироваться. "Нужно ли списывать грузовые вагоны, в которых истек срок эксплуатации? Необязательно. В мире является нормальной практикой продления эксплуатации старых вагонов, если они находятся в нормальном состоянии, или прошли капитальный ремонт. Аналогичная практика сейчас работает и в Украине. Все старые вагоны проходят инспекции, которые определяют степень износа, поломки и детали, которые нужно заменить и дают им направление на ремонты. Далее владелец вагона с этим направлением обращается в вагоноремонтный завод, который и производит ремонт", — пояснил Лямец. По словам экономиста, бизнес производит ремонты и замену вагонов в плановом порядке, нет нужды одномоментно списывать десятки тысяч вагонов, как предлагает Мининфраструктуры. По его мнению, вмешательство государства в данном случае может создать большие проблемы для перевозчиков и их клиентов, а также конечного потребителя перевозимой продукции. "Государство должно контролировать состояние вагонов, а не приказывать ком и какие вагоны списывать. Ведь никто не запрещает эксплуатацию старых жигулей 1960 года выпуска. Вагоны должны списываться не по возрасту, а по состоянию. Так происходит в мире. Иначе приказ МИУ может спровоцировать дефицит вагонов на рынке перевозок, что значительно повысит цены на продукцию, которые будут заложены в цену готовой продукции для конечного потребления", – написал Лямец. Эксперт считает, что в данный момент руководству железной дороги следует сосредоточиться на решении более серьезных вопросов работы УЗ – обновлении путевой инфраструктуры, электрификации путей для снижения себестоимости перевозок, а также обновлении тепловозов и электровозов. Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что принудительное обновление железнодорожных вагонов, инициирующее Мининфраструктуры, обогатит олигарха Игоря Коломойского и приведет к серьезным проблемам для "Укрзализныци". В то же время гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что инициатива Мининфраструктуры о списании железнодорожных вагонов по возрасту – это диверсия против отечественной экономики и промышленности, поскольку одновременно будет выведено из эксплуатации более 50 тыс. вагонов. По подсчетам экспертов, из-за вызванного этим коллапса на рынке перевозок потери экономики достигнут 2 млрд долларов ежегодно.