В воскресенье в южной иранской провинции Хормозган произошли два сильных землетрясения силой 6,3 и 6,4 балла.

Об этом сообщает MEHR.

По данным Сейсмологического центра Ирана, первое землетрясение произошло в 15:36 по местному времени в воскресенье на глубине 18 километров. Второе — через минуту, в 15:37 по местному времени на глубине 10 километров.

Землетрясение ощущалось в нескольких городах на юге Ирана в провинции Хормозган, в соседних провинциях Керман и Фарс.

Один человек был объявлен погибшим в результате землетрясения, а число раненых увеличилось до 27.

В пострадавшем районе произошли перебои в подаче электроэнергии и сбои в системе электросвязи.

СМИ также сообщают, что землетрясение привело к обрушению части горы Гну — часть природного заповедника страны, где находятся горячие природные источники.



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