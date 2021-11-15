Настя Каменских часто делится с поклонниками советов по уходу за собой, собственными правилами жизни и проверенными на себе комплексами спортивных упражнений, а также рассказывает об организации правильного питания. Она напоминает о важности найти баланс и принимать себя без критики и угрызений совести. В очередной раз на странице в Instagram звезда решила напомнить о важности первого приема пищи за день и показать, чем лакомиться сама. Настя без грамма косметики изображена с фруктовой тарелкой в руках. Правда, поклонники поначалу стали гадать, что же лежит на блюде.

Настя Каменских показала свой завтрак (фото: instagram.com/kamenskux) "Завтрак – один из самых приятных моментов дня. Люблю проводить его без гаджетов, в тишине или под любимую музыку и смотреть как вместе со мной за окном просыпается мир. А какой завтрак вы так любите, что готовы были бы есть каждое утро?" – поинтересовалась Настя. Подписчики певицы охотно начали делиться любимыми вариантами завтраков, а заодно забросали ее вопросами и даже советами. У вас сырое мясо со сливами? Что там в тарелке за вкусняшку? Не могу понять, что в тарелке, тунец? Думаю, арбуз и абрикосы Тарелочка не для завтрака, где углеводы? Вкусный завтрак и красивая Настя, на голодный желудок фрукты противопоказаны. Портишь желудок Напомним, что ранее Настя Каменских предстала перед поклонниками в образе брюнетки с идеально ровным каре. В таком амплуа она красовалась в кресле "звездного детектива" второго сезона гипершоу "Маска" на канале "Украина".