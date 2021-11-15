Киев попал в список стран с самым загрязненным воздухом в мире. Данные Iqair свидетельствуют о том, что индекс загрязнения воздуха в режиме реального времени составляет 121 (допустимое значение 50). Киев с этим показателем находится на 17-м месте.

Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как «нездоровый для чувствительных групп населения».

При этом утром 15 ноября Киев впервые попал в 10 городов с самым грязным воздухом — показатель составлял 151.

Рейтинг самых грязных городов возглавили: Лахор (Пакистан), Дели (Индия), Чэнду (Китай).

Интерактивная карта также показывает, что в Киеве и Киевской области уровень качества воздуха один из самых худших.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине на Новый год 2022 будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.

Народный синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз погоды на ноябрь и декабрь. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.

Глобальное потепление пока не отразится на традиционной для нашего региона зиме, она будет довольно холодной.