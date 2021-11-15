В Украине зафиксировано 10 802 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 764 ребенка и 132 медработника.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (987), Одесской (901), Николаевской (844), Харьковской (829) и Запорожской (737) областях.

Были госпитализированы – 2 798 человек, умерли — 442, выздоровели — 11 219.

В Киеве стремительно растет заболеваемость COVID-19 среди детей. Только за минувшие сутки зафиксировали более 100 заболевших — это рекорд среди несовершеннолетних за весь период пандемии в столице.

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.