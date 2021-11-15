19 ноября в 11:02 по Киеву в знаке Тельца начнется частное лунное затмение. Наблюдать его смогут жители Северной и Южной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.

По мнению астрологов, затмения могут серьезно влиять на развитие событий на нашей планете и судьбу каждого из людей. В чем особенность данного астрономического явления и как рекомендуется его прожить, рассказывает Обозреватель.

Затмение Луны 19 ноября особенно тем, что произойдет оно на оси Телец – Скорпион впервые с 2014 года. В следующие два года на этой оси состоится еще семь затмений. Поэтому стоит обратить внимание на возникающие в этот период ситуации – возможно их придется проживать в следующие два года.

Астрологи считают, что затмения могут приносить с собой неожиданные откровения и судьбоносные перемены, потому необходимо проявить терпение и способность контролировать эмоции. В этом поможет энергия спокойного приземленного Тельца. Возможно, вы будете вынуждены покинуть зону комфорта и многое делать впервые.

Что нужно сделать в лунное затмение 19 ноября

Телец привнесет изменения материального плана, которые могут коснуться финансов, собственности, вещей. Самое время отдать все долги, при этом с новыми желательно повременить. Многим придется заняться решением финансовых проблем.

Период затмения будет благоприятным для избавления от всего ненужного в жизни, негативных эмоций, страхов, обид, для переосмысления жизненной ситуации, завершения начатых дел. Время рекомендуется провести в кругу близких людей.

Полезным будет также сконцентрироваться на качественном выполнении своей работы, заняться домашними делами, сделать уборку, приобрести новый предмет мебели или декора. В то же время необходимо уделить вниманию здоровью, в частности горла, шеи, связок, щитовидки и гланд, которые под влиянием Тельца могут подвергаться заболеваниям.

Что нельзя делать в лунное затмение 19 ноября

В затмение, как и в полнолуние, следует всеми силами стараться избегать конфликтов, а также контролировать эмоции, гнать от себя тревожные мысли и воздерживаться от импульсивных поступков.

Кроме того, неблагоприятны любые начинания, решение финансовых вопросов, поездки, посещение массовых мероприятий, серьезные разговоры и переговоры, принятие важных решений, хирургические вмешательства, косметические процедуры, в частности маникюр, педикюр и стрижка.

Как известно, лунные затмения всегда происходят в полнолуние. Ноябрьская полная Луна с древности известна как Бобровая, или Морозная. В северное полушарие в это время приходят холода, и индейцы Северной Америки замечали, что бобры готовятся к ней активнее всего.

Кроме того, затмение 19 ноября откроет так называемый коридор затмений, непростой, по мнению астрологов, период, который завершится полным затмением Солнца 4 декабря 2021 года.