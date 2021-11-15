14 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

В направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм. Под обстрел из артиллерии калибра 122 мм попали окрестности населенного пункта — повреждены жилые дома и прилегающая территория. Потерь среди гражданского населения нет.

Неподалеку от Чермалыка враг дважды применил противотанковый ракетный комплекс.

Возле Причепиловки российские наемники вели обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, оккупанты осуществили дистанционное минирование возле населенного пункта минами ПОМ-2.

В сторону населенного пункта Орехово-Донецкое вражеские войска открывали огонь из артиллерии калибра 152 мм.

Возле Катериновки, что в Луганской области, противник дважды обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Новолуганского российские наемники два раза применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Неподалеку от Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь, используя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В сторону Крымского враг дважды вел огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Позиции вблизи Новоалександровки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

В направлении Пивденного обстрел осуществлялся из гранатометов различных систем.

В Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа «Орлан-10», с пересечением линии соприкосновения.

В результате вражеских действий получил ранение водитель-санитар. Повреждены два санитарных автомобиля. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — тяжелое.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 15 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Служба безопасности разыскала и задержала в Донецкой области бывшую участницу незаконных вооруженных формирований («ДНР»), которая занималась «подбором кадров» для группировок, участвовавших в боевых действиях против антитеррористической операции.

Александр Лукашенко заявил, что в мигрантам на границе Польши и Беларуси якобы перебрасывают оружие с Донбасса. Причем беженцев вооружают уже якобы второй день.