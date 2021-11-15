В 2022 году после принятия так называемого «ресурсного законопроекта» (должны принять во втором чтении) украинцы будут платить налог на свои автомобили.

Речь идет о проекте закона №5600, который увеличивает список автомобилей, за которые владелец должен платить налог, уточняет «Сегодня».

Изменения закона приведут к тому, что облагаться налогом будут не только элитные авто, но и новые машины среднего класса. Налог на автомобиль составляет 25 тысяч гривен. Его нужно платить каждый год, один раз.

Теперь будут действовать следующие правила:

возраст машины должен быть не больше 5 лет;

машина должна стоить более 200 минималок (с 2022 года это 1,3 млн. грн).

Раньше стоимость машины должна была составлять более 375 минималок.

Как сообщалось ранее, 10 ноября в Украине завершился период льготной растаможки автомобилей на иностранных номерах.

У некоторых украинцев во время экспертизы в Сервисных центрах МВД (МРЭО) могут изъять «евробляху«. Дело в том, что многие покупают старые авто с поврежденными VIN-кодами, легализовать такой автомобиль будет сложно. Зачастую его конфискуют, а против владельцев начинают уголовные производства.

