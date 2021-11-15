В двух "красных" областях Украины началось улучшение ситуации с коронавирусом. Это Херсонская и Луганская области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьера Дениса Шмыгаля на селекторном совещании под председательством президента, которые приводит пресс-служба Офиса президента. Как рассказал Шмигаль, Луганская и Херсонская области могут перейти из "красной" зоны карантина сразу в "желтую" и выйти из локдауна. Однако это станет возможным только при сохранении положительной динамики. В то же время, к попаданию в "красную" зону карантина приближается Винницкая область. В "красной" зоне находятся 18 регионов: Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская области. Напомним, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявлял, что в настоящее время ситуация с коронавирусом такова, что у украинцев есть шанс провести Новый год не в "красной" зоне карантина.