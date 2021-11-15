Национальный банк Украины (НБУ) на 16 ноября 2021 установил официальный курс на уровне 26,33 гривен за доллар. Курс на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора. Официальный курс гривны по отношению к доллару на 16 ноября установлен на таком уровне: 26,3371 гривен за 1 доллар (+0,2264 грн). При этом курс доллара на 15 ноября составляет 26,1107 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд после того, как он упал до минимума более чем за 1,5 года.

Скриншот (bank.gov.ua) Межбанк Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 ноября 2021 г. в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,25 гривен за доллар, курс в покупке до 26,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,05 гривны за евро. Прогноз На этой неделе ожидается незначительный рост курса доллара. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 грн., а наличный доллар в банках может торговаться около 26,1/26,3 грн.