Немецкая биотехнологическая компания BioNTech, совместно с Pfizer разработала вакцину против COVID-19, нацелена на иммунотерапию рака. Это возможно благодаря технологии мРНК. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios. Генеральный директор компании Угур Шахин представил новые данные клеточной терапии на конференции Общества иммунотерапии рака в Вашингтоне (США). "У нас есть план вакцины против инфекционных заболеваний", – сказал он о влиянии разработки вакцины против COVID на будущее технологии мРНК. BioNTech уже проводит клинические испытания кандидатов на иммунотерапию рака. Гендиректор считает, что технология мРНК будет использоваться для всего от вакцин против ВИЧ, малярии и туберкулеза до применений при заболеваниях сердца и центральной нервной системы. Напомним, Johnson&Johnson планирует разделиться на две компании.