В НАТО фиксируют большое скопление российских войск возле границы с Украиной. И расценивают такие действия как возможность реализовать потенциальные агрессивные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генсека НАТО Йенса Столтенберга и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

«Я не могу говорить подробно о результатах наших разведывательных данных, но мы видим увеличение напряжения. Мы должны быть реалистами и понимать, с какими вызовами мы сталкиваемся. Мы видим огромное увеличение военной силы возле Украины», — отметил Столтенберг.

По его словам, Россия уже раньше использовала такую методику давления.

«Я не хочу спекулировать, но я думаю, что нам нужно быть честными, нам нужно думать над тем, что существуют потенциальные возможности, которые имеет Россия, чтобы провести потенциальные агрессивные действия против Украины», — добавил он.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина не является частью НАТО — не подпадает под действие положения о коллективной обороне — пятой статьи Вашингтонского договора (нападение на любое из государств-членов Альянса рассматривается как нападение на них всех), но при этом речь идет об укреплении партнерства и тесном сотрудничестве.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, сколько на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится кадровых российских военных. По его словам, против Украины воюют несколько тысяч россиян.