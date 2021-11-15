В Украине на границе с Румынией задержаны трое контрабандистов, которые хотели катапультировать пакет с безакцизными сигаретами. Злоумышленники также планировали применить самодельный беспилотник. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Трое граждан Украины были задержаны на окраине населенного пункта Дротинцы Береговского района. Злоумышленники прибыли в пограничники на двух автомобилях. В салоне одного из них обнаружили ноутбук с картой украино-румынского участка границы, пусковую катапульту, самодельный беспилотник и запасные аккумуляторные батареи для него.

"Обнаруженные предметы и материалы у украинцев изъяли", — добавляет пресс-служба.

Помимо попыток сбыта подакцизных товаров, злоумышленников также подозревают в нарушении правил использования воздушного пространства.