Украина не является частью НАТО — не подпадает под действие положения о коллективной обороне — пятой статьи Вашингтонского договора (нападение на любое из государств-членов Альянса рассматривается как нападение на них всех), но при этом речь идет об укреплении партнерства и тесном сотрудничестве.

Такое заявление в эфире программы «Axios on HBO» сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Чтобы быть членом НАТО нужно соответствовать стандартам НАТО. Мы помогаем им с модернизацией, борьбой с коррупцией», — уточнил Столтенберг.

Однако он добавил, что, для того чтобы стать полноправным членом, на это должны согласиться все 30 членов Альянса, сейчас нет консенсуса относительно приглашения Украины к вступлению в Альянс.

.@jonathanvswan presses NATO chief Jens Stoltenberg on why Ukraine is still not part of the alliance.

Stoltenberg: To be a NATO member, you need to meet NATO standards.

Swan: I can think of current NATO members whose governments are deeply corrupt, undemocratic. #AxiosOnHBO pic.twitter.com/V2auD7yYaS

— Axios (@axios) November 15, 2021