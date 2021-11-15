По состоянию на середину ноября Украина вышла на плато заболеваемости COVID-19. Сейчас началось движение по стабилизации ситуации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента. Сообщается, что на селекторном совещании премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что за прошедшую неделю выявлено 139,9 тысячи новых случаев, а неделей ранее — 152 тысячи. Кроме того, на сегодняшний день занято 50 962 койки в больницах против 51 700 на прошлой неделе. А госпитализировали за прошедшую неделю 30 000 человек, а неделей раньше – 34 000. По словам Дениса Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение по стабилизации ситуации. Отметим, что сегодня министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Украина проходит пик пандемии. Напомним, ранее был назван большой город Украины, в котором за минувшие сутки вообще не выявили новых случаев коронавируса.