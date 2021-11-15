Демократия в ряде стран Западных Балкан находится под угрозой их стремления вступить в ЕС. Особую озабоченность вызывает ситуация в Боснии. Об этом заявил глава МИД Хорватии Грлич Радман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Ситуация на Западных Балканах ухудшается, разногласия усиливаются. Мы также видим угрозу демократии", — цитирует агентство Радмана. По его словам, особую озабоченность вызывает ситуация в Боснии, где усиливаются сепаратистские настроения. Министр предостерег от таких призывов, напомнив о событиях начала 90-х годов прошлого столетия. "Действия, повторяющие события 1990-х годов должны быть прекращены", — добавил Радман, указывая на этнические конфликты того периода после распада Югославии. Агентство напоминает, что Босния переживает самый серьезный политический кризис с окончания войны в начале 90-х. Отмечается, что в конце июля боснийские сербы заблокировали работу центрального правительства. На прошлой неделе Германия пригрозила сократить финансовую поддержку Боснии, назвав призывы к отделению части балканской страны "безответственными и неприемлемыми". Берлин обвинил лидера боснийских сербов Милорада Додика в сепаратистских настроениях.