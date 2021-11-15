15 ноября в больнице Луцка умер епископ Олег Ведмеденко, которого накануне сбил пьяный водитель.

Напомним, трагедия произошла на проспекте Василия Мойселя. По информации ГУНП в Ровенской области, 23-летний местный житель на автомобиле Mazda 6 влетел на тротуар и сбил 60-летнего пешехода. Водитель был пьян, в его крови обнаружили 1,21 промилле.

Мужчина, который получил травмы, умер в больнице. Виновника ДТП задержали, машину изъяли и поместили на штрафплощадку. Задержанному инкриминируют ч. 3 ст. 286−1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи — от 5 до 10 лет лишения свободы.

«Волинські новини» пишут, что погибшим пешеходом оказался епископ, основатель и постоянный ведущий Библейской школы духовного усовершенствования Олег Ведмеденко. Он получил очень серьезные травмы — травматическую ампутацию нижней трети правой голени, раздробленный таз, травму легких и ЧМТ. За его жизнь боролись медики, но пострадавший умер утром в понедельник.

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11 ноября автомобиль Toyota Land Cruiser сбил 13-летних подростков в Харькове. Судя по видеозаписям, водитель даже не пытался затормозить, протащив одного из детей через весь перекресток. Экспертиза показала, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения.