Чтобы закрыть 270 км границы с Беларусью на фоне миграционного кризиса, Украине нужно минимум 189 млн грн. При этом на полное инженерное обустройство границы необходимы 7 миллиардов гривен.

Такое заявление в Fаcebook сделал директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артема Шевченко.

По его мнению, границу и на севере, и на востоке страны нужно срочно строить и выделять на это ресурсы.

«Протяженность 10 наиболее опасных участков для массового пересечения нелегалами с севера составляет 270 км из всей 1084 километровой границы с РБ. Только чтобы закрыть эти 270 км хотя бы самым простым инженерным заграждением – спиральной колючей проволокой «Егоза» – нужно 189 млн. грн. А все полное инженерное обустройство (ров, антивандальный забор, башни наблюдения и рокадная дорога) границы с Беларусью – 7 миллиардов гривен», — уточнил он.

Одновременно с этим он напомнил, что между Украиной и Беларусью действует соглашение о реадмиссии с прошлого года:

«Это значит, что нелегальные мигранты, попавшие на их или нашу территорию с их или нашей стороны, могут и должны быть выдворены обратно. И сторона, с которой они пришли, обязана будет их принять. Перед запланированным в Минске и Москве началом нынешнего миграционного кризиса с Польшей и Литвой РБ вышла из такого же соглашения с ЕС путем голосования отдельного закона в своем парламенте. Это значит, что пока по крайней мере, сохраняется юридическая основа для недопущения на украинской границе с РБ такой же ситуации как в Польше. Но готовиться нужно все равно».

Он также отметил, что Государственная пограничная служба Украины и МВД Украины уже имеют успешный опыт подобного сдерживания на границе по этому направлению. Правда тогда речь шла о значительно меньшем количестве людей — в сентябре прошлого 2020 года до тысячи паломников-хасидов хотели попасть в Украину из Беларуси:

«Но они тогда не пытались прорываться лесами, их не подгоняли вперед белорусские пограничники, находящиеся в составе КГБ РБ, и после нескольких дней безуспешного лагеря на трассе они вернулись».

Мигранты, которые сейчас пытаются прорваться в Европу через территорию Польши, могут попытаться сделать это через территорию Украины.

В ночь на 13 ноября белорусские военные пытались прорвать изгородь на границе с Польшей с помощью служебной машины. Кроме того, мигранты применили в отношении польских служб слезоточивый газ, полученный от белорусских силовиков.