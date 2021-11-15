Польша заявила о новое провокации со стороны белорусских силовиков — на границе слышна стрельба.

Об этом говорится в сообщении польских пограничников в Twitter.

«Больше провокаций белорусов. Звуки выстрелов, наверное, из холостых патронов — это повседневная реальность, с которой сталкиваются наши солдаты и офицеры», — сообщили польские силовики.

Отметим, большая группа беженцев, пытаясь прорваться на КПП, устроила давку и снесла часть забора на границе с Польшей.



Kolejne prowokacje Białorusinów. Odgłosy strzałów, prawdopodobnie ze ślepej amunicji to codzienność, z która mierzą się nasi żołnierze i funkcjonariusze. pic.twitter.com/n2tcZHz4GY — Ministerstwo Obrony Narodowej ?? (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

Coraz większe grupy migrantów są ściągane pod przejście graniczne w Kuźnicy przez białoruskie służby. pic.twitter.com/njYkW0dSut — Ministerstwo Obrony Narodowej ?? (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

Kolejne grupy migrantów są kierowane przez białoruskie służby pod przejście graniczne w Kuźnicy pic.twitter.com/TghHZNVTo5 — Ministerstwo Obrony Narodowej ?? (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

Ранее директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко отмечал, что чтобы закрыть 270 км границы с Беларусью на фоне миграционного кризиса, Украине нужно минимум 189 млн грн. При этом на полное инженерное обустройство границы необходимы 7 миллиардов гривен.

Мигранты, которые сейчас пытаются прорваться в Европу через территорию Польши, могут попытаться сделать это через территорию Украины.