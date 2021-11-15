В детском саду Диканской общины Полтавской области разгорается скандал. Дело в том, что воспитатели издевались над 4-летней девочкой. Во время тихого часа ей скотчем замотали руки и ноги и заклеили рот, чтобы она не плакала. Об этой истории рассказал глава Полтавского областного совета Александр Беленький на своей странице в Facebook. "Обращаюсь к руководству ГУ Национальной полиции в Полтавской области по поводу проверки фактов и обстоятельств этого чрезвычайного происшествия!" — написал он. Беленький также подчеркнул, что не хочет, чтобы эта история умалчивалась, как это часто происходит в подобных случаях. Пользователи прокомментировали инцидент. Животное. Нужно, чтобы эту сволочь знали все. Это детки. Зачем идти работать туда, где тебя бесит. У меня как у мамы шок. Жаль, но люди стали очень жестокие – и взрослые, и дети. Очень грустно, что такие люди работают с детьми… Не дай Бог быть на месте тех родителей, чей ребенок испытал такие издевательства. Издевательство над детьми. Ужасно. Особенно когда у тебя маленький ребенок. Таких нужно сажать. Надолго. Навсегда. Надеюсь ребенку будет оказана достойная психологическая помощь. Напомним, в Житомире воспитательница в садике ударила ребенка по лицу из-за того, что он не хотел делать аппликацию. Мы также писали о том, что в детском саду Черкасс несколько лет издевались над детьми.