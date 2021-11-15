По прогнозам погоды, настоящая зима и сильнейшее похолодание уже не за горами. А это значит, что уже в ближайшую неделю на дорогах возможен гололед. Для каждого автомобилиста такие погодные условия – головная боль. Как правильно ездить в гололед и избежать непредвиденных ситуаций, рассказали в ТСН.Авто. Эти правила должен знать каждый водитель: 1. В условиях гололеда и зимней погоды на дорогах водитель должен быть максимально сконцентрирован. Никаких смартфонов! Водитель должен смотреть по сторонам и соблюдать дистанцию, достаточную, чтобы безопасно затормозить. 2. Аккуратно с экстренным торможением. При блокировке колес автомобиль становится полностью неуправляемым. 3. Всегда плавно и осторожно поворачивайте! Если вы повернули руль, но автомобиль едет прямо – не паникуйте. Выровняйте колеса и снова повторите попытку без резких движений. 4. Выезд на гору. Будьте готовы к сложностям любого рода. На гололеде не стоит заезжать на гору на большой передаче – это неправильно. Заезжать на гору лучше всего на пониженных передачах и без их переключения с постоянной скоростью. Если автомобиль начало заносить: Для заднего привода. Забудьте о тормозах – включайте задний привод! Отожмите педаль газа, а затем быстро поворачивайте руль четко в сторону заноса. Для переднего привода . Здесь тоже нельзя давить на тормоз – жмите равномерно на газ и колеса должны выровнять автомобиль. Полноприводный автомобиль . Забудьте о тормозах и начинайте потихоньку давить на газ – равномерно. Напомним, ранее мы писали о том, кто должен возмещать ущерб при ДТП. А также рассказывали о том, от покупки какого автомобиля следует отказаться сразу же.