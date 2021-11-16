Первый месяц нового года — январь — будет довольно теплым.

Об этом в интервью УНИАН рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух.

По ее словам, зима 2022 года будет отличаться несколько более высокими температурами, чем год назад — средняя температура будет на 1-1,5 градусов выше прошлогодних значений. Однако теплая погода будет фиксироваться не всю зиму.

Синоптик отметила, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно: «Зимой можно ожидать потоки арктического холода».

Причиной появления арктического воздуха на территории Украины станет активное течение Эль Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат).

Синоптик говорит, что январь будет самым теплым зимним месяцем. Средняя месячная температура в этом месяце ожидается на 2-3 градуса выше нормы.

Что касается снега, то Балабух говорит, что не будет затяжных снегопадов, как, впрочем, и долгих периодов без снега.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине на Новый год 2022 будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.

Народный синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз погоды на ноябрь и декабрь. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.

Глобальное потепление пока не отразится на традиционной для нашего региона зиме, она будет довольно холодной.