Анна Седокова не на шутку обеспокоила своих поклонников тревожными и пугающими сообщениями в сети, при этом ничего не объясняя. Некоторые даже заподозрили, что у певицы возникли проблемы в отношениях с третьим мужчиной Янисом Тиммой. Загадочные послания артистка оставила в разделе свой Instagram. Под фото горящей свечи на темном фоне Анна призналась, что сейчас испытывает сильные потрясения. Однако она не стала раскрывать подробности происшествия. "Очень сложно сейчас. Пока я не готова об этом говорить. Расскажу, может, позже. Не спрашивайте, пожалуйста. Но нужно жить дальше. Нужно как-то взять себя в руки, поэтому я постараюсь дальше имитировать иллюзию нормальной жизни. Потому что если не буду, то совсем загнусь", — написала Седокова. Также певица опубликовала объявление о поиске нового ассистента. Указав необходимые характеристики разыскиваемого работника, она добавила несколько загадочных предложений. "И как бы ни были сильны мои травмы, я должна жить нормально и снова поверить в порядочность людей", — заявила исполнительница. Что касается мужчины Анны, баскетболиста Яниса Тиммы, младше ее на 9 лет, он тоже никак не прояснил ситуацию – а даже наоборот. Сначала спортсмен выложил стороз с надписью на черном фоне: "до сих пор не могу поверить в это". После чего поделился общим фото в обнимку с женой.

Янис Тимма после загадочного послания поделился снимком с супругой (фото: instagram.com/janis.timma) Поклонники считают, что супруги сейчас переживают не самый лучший этап в личной жизни. Сейчас Анна Седокова воспитывает дочь Алину от первого брака с покойным футболистом Валентином Белькевичем и сына Гектора от романа с Артемом Комаровым, с которым рассталась спустя пару месяцев после рождения наследника. Еще у певицы есть дочь Моника от экс-супруга бизнесмена Максима Чернявского, которая сейчас живет с отцом в США.

Анна Седокова вызвала слухи о возможном разрыве с мужем Янисом Тиммой (фото: instagram.com/annasedokova) Напомним, ранее Анна Седокова шокировала откровениями о ссорах с мужем – певица рассказала, как пыталась уйти от Яниса.