На сумму полторы тысячи долларов в Украине действительно можно купить автомобиль. Однако покупателю следует приготовиться к тому, что это будет очень старая иномарка или машина отечественного производства. Какой автомобиль можно купить в Украине за 1500 долларов – читайте ниже. Самый оптимальный вариант – это иномарки выпуска начала 90-х годов. Некоторые бюджетные модели начала 2000-х годов тоже можно обнаружить за эту сумму. Стоит помнить о том, что это будут автомобили с большим пробегом и вероятно после серьезных ремонтов. Большинство из них – с механической коробкой передач. Однако старые модели хороши тем, что срок их живучести гораздо больше, чем у многих новых автомобилей. Также можно присмотреться к отечественным автомобилям. ВАЗ можно купить от 1300 долларов, и это будет машина в хорошем состоянии. В объявлениях владельцы часто указывают – гаражное состояние. Это означает, что эксплуатация автомобиля была не очень велика, его состояние регулярно проверялось и пробег у такой машины – небольшой. Что можно купить в Украине на сумму до 1500 долларов: ВАЗ 2104-ВАЗ 2109 Таврия ЗАЗ Славута Fiesta Volkswagen Passat B2, B3 Mitsubishi Galant Напомним, ранее мы писали о том, от покупки какого автомобиля следует сразу же отказаться. А также мы рассказывали о том, что названы самые дешевые новые автомобили, которые можно купить в Украине.