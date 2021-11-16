Беларусь и Россия могут устроить провокации на границе Украины во время совместных учений. При этом Москва решительно настроена превратить белорусскую территорию в свою военную базу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Сергея Наева. "Ожидается, что дальнейшая информационная конфронтация Беларуси и Украины будет происходить по указанию из Москвы и может в ближайшей перспективе иметь угрозу реальных провокаций на границе во время дальнейших совместных учений", — сказал Наев в комментарии BBC. По его словам, Россия в рамках так называемого "Союзного государства" стремится превратить Беларусь в военную базу якобы уже созданной в оккупированном Крыму. Наев отметил, что последние события свидетельствуют о готовности руководства Беларуси идти на уступки Москве по важным для России вопросам в обмен на экономические преференции и удержание власти. Напомним, ранее министр Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что миграционный кризис на границе Беларуси и Евросоюза может являться прикрытием военной агрессии России против Украины. Отметим, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия Лукашенко отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.