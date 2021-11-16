Беларусь разместит сотни находящихся на границе с Польшей мигрантов в своем логистическом Центре на пункте пропуска "Брузги". В первую очередь туда направят женщин и детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал БЕЛТА. Сообщается, что часть беженцев решила покинуть пункт пропуска. Их направляют в транспортно-логистический центр у границы, где будут размещены мигранты. По предварительной информации, там будет организована специальная площадка. Прежде всего, там разместят женщин и детей. Напомним, сегодня на границе Польши и Беларуси произошло обострение, мигранты пытались попасть на польскую территорию и забросали силовиков камнями, палками и бутылками. В ответ их поливали из водометов. Также сообщалось, что польский солдат получил серьезное ранение при попытке прорыва.