В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на сегодня, 16 ноября.
Сегодня ночью по всей стране были заморозки, холоднее всего было на востоке страны, там температура опускалась до 8 градусов. Днем температура в среднем поднимется до 1-3 тепла, на западе и юге будет немного теплее 3-6 градусов.
Осадков не прогнозируется.
Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине на Новый год 2022 будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.
Народный синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз погоды на ноябрь и декабрь. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.
Глобальное потепление пока не отразится на традиционной для нашего региона зиме, она будет довольно холодной.