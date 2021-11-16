Большую партию контрабандных сигарет под видом соли в Венгрию могло отправить ООО "Ньюэнэрджи" одесского банкира Александра Мамонтенко – бизнес-партнера табачного монополиста Бориса Кауфмана и экс-нардепа Александра Грановского. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Обозреватель. Как известно, 16 октября в Венгрии была обнаружена баржа с контрабандными сигаретами. Их переправляли из Измаила в Будапешт под видом соли ГП "Артемсоль". Как установил Obozrevatel, партия оказалась для Венгрии рекордной. В 2021 году таких поставок было три, общая стоимость – 3 млн долларов. Грузополучатель – польская фирма KristalInvestSpolkaAkcyjna, управляющим партнером которой является Вячеслав Бадагов, сын экс-министра транспорта Владимира Бадагова. "Польской фирме в схеме отведена роль посредника. Получить контрабандный груз был румынский RenaissanceStar SRL… По данным международной базы ImportGenius, один из основных партнеров румынской RenaissanceStar SRL в Украине — ООО "Ньюэнерги", — говорится в материале. Фирма "Ньюэнерги" принадлежит Мамонтенко и его семье. Согласно Регистру судоходства, компания распоряжается причальным комплексом в порту Измаила, откуда были отправлены контрабандные сигареты. Фирма специализируется на обслуживании водного транспорта и оптовой торговли табаком. Через собственный порт отгружает товары в Румынию, ОАЭ, Индию, Катар, Кувейт. Мамонтенко вместе с Александром Грановским являются бизнес-партнерами Бориса Кауфмана, владельца "Тедис Украина", монополиста на рынке дистрибуции табака. "Ньюэнэрджи" Мамонтенко и "Тедис" Кауфмана имеют один юридический адрес – Одесса, проспект Шевченко, 4А. В прошлом Кауфман и Мамонтенко были совладельцами банка АКБ "Финбанк", из которого вывели на подконтрольные фирмы 900 млн грн кредитных средств. Партнеры считаются авторами патента на композицию ингредиентов одной известной водки. Оба имеют интерес на табачном рынке. АМКУ неоднократно обвинял "Тедис" в антиконкурентных согласованных действиях и наложил штрафы на общую сумму 3,4 млрд грн. Однако в начале 2021 г. Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу компании и признал решение АМКУ недействительным. Кроме того, компания Кауфмана является почти узаконенной монополией. Ранее Кабмин одобрил создание национального оператора на рынке табачных изделий. Как писали СМИ, критерии были выписаны именно под "Тедис".