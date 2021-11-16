15 ноября вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли позиции воинов ООС из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

Возле Новозвановки русские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7:00, 16 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано.

Служба безопасности разыскала и задержала в Донецкой области бывшую участницу незаконных вооруженных формирований («ДНР»), которая занималась «подбором кадров» для группировок, участвовавших в боевых действиях против антитеррористической операции.

Александр Лукашенко заявил, что в мигрантам на границе Польши и Беларуси якобы перебрасывают оружие с Донбасса. Причем беженцев вооружают уже якобы второй день.