Большинство украинцев не смогли правильно указать, какая ставка налога на доходы физических лиц действует в стране. Ответ 18% избрали только 41% граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса по программе "Присоединяйся!". Кроме того, 12% украинцев заявили, что ставка составляет 25%, еще 6% – что 12%, а 4% выбрали ставку 5%. Затрудняются ответить 37% граждан Украины. В то же время, 68% украинцев правильно указали, что государственный бюджет страны принимает Верховная рада. Еще 10% думают, что это делает, Кабинет министров, 5% – Национальный банк, 4% – президент, 10% – все перечислены вместе. Полевой этап проводился компанией Info Sapiens в августе-сентябре 2021 года среди 2080 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки составляет 2,2% (без учета дизайн-эффекта). Опрос по общественному привлечению проводится в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!" (USAID/ENGAGE), финансируемое Агентством США по международному развитию (USAID) и внедряемое Pact в Украине.