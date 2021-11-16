Цены на проезд в общественном транспорте Киева поднимутся до 20 гривен. Столько обойдется разовая поездка в метро и коммунальном наземном транспорте. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию. Как заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 гривен в случае приобретения разового билета. При оплате "Картой киевлянина" стоимость поездки составит 12 гривен (для тех, кто не имеет льготы на бесплатный проезд). Для владельцев Kyiv Smart Card стоимость будет составлять от 15 до 20 гривен в зависимости от количества купленных поездок: 15 гривен – при покупке 50 поездок 20 гривен – при покупке 1-9 поездок Остается возможность покупки месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка по проездному билету будет стоить от 14,20 гривен в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24, 48 и 72 часа. Напомним, в октябре сообщалось, что Киев вслед за другими городами поднимет цены на проезд в общественном транспорте, но, как оказалось, цены в столице будут самыми высокими в Украине.