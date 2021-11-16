По словам заместителя начальника медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Георгия Чидрашвили, состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — стабильное. Его жизненно важные параметры якобы в норме. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Грузия Online".

Как отметил Чидрашвили, жизненные показатели и результаты анализа Саакашвили в норме.

"Основные жизненно важные параметры, такие как АД, пульс, дыхание, сатурация, находятся в пределах нормы. Также есть основные лабораторные показатели в пределах нормы", — заявил заместитель начальника медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы.

Он добавил, что сегодня Саакашвили проходит интенсивные лабораторные и диагностические исследования, в связи с чем его здоровью ничего не угрожает. Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что у бывшего президента Грузии, в результате длительной голодовки, началась кровавая рвота. Также РБК-Украина писала, что Министерство юстиции Грузии не допустило уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову в Саакашвили из-за того, что она не входит в "список визитеров".