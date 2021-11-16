Физическим лицам-предпринимателям в период карантина начислили штрафы.

Об этом говорится в сюжете «Сніданку з 1+1».

Известно, что у многих представителей малого и среднего бизнеса разные суммы по налоговым обязательствам. После обращений за разъяснениями, выяснилось, что это просроченные платежи за период карантина. Хотя предварительно в правительстве анонсировали, что эти платежи будут отменены.

В главном управлении Фискальной службы объяснили, что штрафы были начислены системой автоматически. Поэтому юристы советуют всем предпринимателям проверять самостоятельно свои аккаунты. И в случае выявления штрафных начислений – письменно обращаться в налоговую.

В 2022 году после принятия так называемого «ресурсного законопроекта» (должны принять во втором чтении) украинцы будут платить налог на свои автомобили. Изменения закона приведут к тому, что облагаться налогом будут не только элитные авто, но и новые машины среднего класса. Налог на автомобиль составляет 25 тысяч гривен. Его нужно платить каждый год, один раз.

В Украине банки все чаще блокируют переводы и счета — все из-за налоговой проверки. Крупные расходы, напомним, проверяют по новым правилам: граждане должны доказать, откуда они взяли деньги и легально ли их заработали.