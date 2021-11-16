Президент США Джо Байден в начале года трижды отклонял предложенные Советом национальной безопасности санкции против России. Он считал их "недостаточно жесткими". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Один из бывших официальных лиц США отметил, что президент не желал "наказывать" россиян санкциями, или же наносить им вред. В то же время Байден хотел, чтобы ограничения были достаточно продуманы и умны, чтобы заставить Кремль изменить свое поведение.

Ранее президент выступал за жесткую линию с Владимиром Путиным, однако недавнее решение смягчить свою позицию из-за запуска "Северного потока-2" может свидетельствовать о том, что лидеры стран дошли до определенного компромисса в отношениях.

Впрочем, Вашингтон может снова пересмотреть отношения с Кремлем, если Россия приступит к новой агрессии против Украины.