Проезд по общественному транспорту Киева подорожает. Цена одной поездки вырастет до 20 гривен уже с начала 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию. Когда начнет действовать новый тариф – новые цены в столичном общественном транспорте будут установлены с 1 января 2022 года. Сколько придется платить за проезд: 20 гривен – в случае приобретения разового билета; 12 гривен — в случае использования карты киевлянина; 14,20 гривен – в случае приобретения месячного проездного; 15 гривен – в случае покупки 50 поездок на электронный билет. В то же время сохраняются льготы для всех социально уязвимых категорий населения. Для них есть возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 гривен . Напомним, о возможном повышении тарифов на проезд в Киеве предупреждали еще в конце октября. Тогда столичные власти заявляли, что Киев поднимет тариф вслед за другими городами. Как писало РБК-Украина, повысить стоимость проезда в общественном транспорте также решили власти Львова.