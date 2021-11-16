Стали известны подробности аварии, в которую попал народный депутат от «Слуги народа» Алексей Ковалев на трассе Киев — Одесса в Васильковском районе Киевской области.

О ДТП сообщает полиция Киевской области.

Около 10:50 на Одесской трассе возле поворота в село Хлепче 52-летний водитель грузового MAN, выполняя маневр разворота, врезался в Mercedes-Benz, которым управлял 32-летний мужчина.

Водитель иномарки получил многочисленные телесные повреждения. У нардепа медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму левого лучевого запястья и ушиб коленного сустава.

Сам депутат уже прокомментировал аварию:

«Да, вчера я попал в ДТП, но такое случается в жизни. Я был трезв, о чем свидетельствуют тесты, которые сделал по направлению ДБР, специалисты которого прибыли на место событий. Со мной все хорошо, спасибо тем, кто переживает и предлагает помощь».

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