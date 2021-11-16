У народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы проводят обыски.

«По надуманным статьям за мою политическую позицию, власть Зеленского проводит обыски в доме, где проживает мой ребёнок. На меня оказывается давление и идёт системное уголовное преследование. Власть хочет выдавить меня из страны, как оппозиционного политика, борющегося за прекращение войны и восстановления братских отношений с Россией», — пишет он в Telegram.

Как сообщают Государственном бюро расследований, обыски у народного депутата проводятся в рамках уголовного производства по незаконному обращению с оружием, пишет РБК-Украина.

Напомним, не так давно Кива опубликовал видео, на котором он стреляет из автомата в воздух в публичном месте.

